Bustadbrann i Ganddal

To personar kom seg i natt ut frå eit brennande hus i Ganddal. Dei to personane blei sendt til legevakt for sjekk, men skal ikkje ha fått alvorlege skader. Huset blei totalskadd i brannen, og brannvesenet driv med ettersløkking nå. Brannårsaka er ukjent.