Busskur i tusen knas i Stavanger

Politiet mistenker en mann i begynnelsen av 20-åra for å stå bak knusinga av et busskur på Sunde i Stavanger i natt. De fikk melding om busskuret ved 02-tida, og var raskt på stedet, ifølge operasjonssentralen. Mannen blei tatt like i nærheten.