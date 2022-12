Bussjåfør mistet lappen

En bussjåfør mistet rett før jul lappen fordi han kjørte for nær bilene foran seg. En politipatrulje målte i november at bussen bare lå 0, 6 sekunder bak biler foran seg på E39 på Forus, skriver Stavanger Aftenblad. Hastigheten var 78 kilometer i timen. Sør-Rogaland tingrett dømte bussjåføren i 60-årene til å betale en bot på 11 tusen kroner, i tillegg til at han ikke får lov å kjøre i åtte måneder.