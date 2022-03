Bussar med flyktningar kolliderte i Polen

Ein av to bussar frå Rogaland, som har henta ukrainske flyktningar i Polen, kolliderte på motorvegen i Polen på veg tilbake til Noreg. Ulukka skjedde i går kveld. Tre kvinner blei skadde i kollisjonen og har vore på sjukehus i natt, fortel Jan Helge Vassbø. Han er ein av to initiativtakar til å hente rundt 65 ukrainske flyktningar i to bussar til Rogaland: