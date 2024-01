Buss stoppet av politiet

En buss på vei fra Ropeid til Sauda ble stoppet av politiet i Saudasjøen i formiddag. Bussen hadde et tjukt lag med is og snø på taket var meldingen til politiet, skriver avisen Ryfylke. Sjåføren måtte fjerne snøen og isen på taket før han fikk kjøre videre. Det blir opprettet sak mot sjåføren for brudd på veitrafikkloven om å være aktpågivende.