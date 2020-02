Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut etter melding om en kollisjon mellom en bil og en buss. Ulykken skjedde i rundkjøringen mellom Gauselveien og Eikesetveien i Stavanger.

To personer som satt i personbilen, er fraktet til sykehus med ambulanse etter kollisjonen. Tilstanden er foreløpig ikke kjent.

Også bussjåføren er tatt med til sykehus for kontroll. Ifølge politiet fremsto han som fysisk uskadd.

Veien er stengt

Alle busspassasjerene skal være ute av bussen. Det er foreløpig ukjent om noen av disse er skadd. Politiet vet ikke per nå hvor mange som var om bord i bussen.

Boganesveien på fylkesvei 44 er stengt.

– Jeg regner med at veien vil bli stengt en stund, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

Har en mistanke om hva som har skjedd

Innsatsleder Kjetil Austrått i Sør-Vest politidistrikt sier politiet har en slags formening om hva som kan ha skjedd.

– Vi mistenker at bussen har kommet over i motsatt kjørebane før rundkjøringen, truffet personbilen i siden og skjøvet den foran seg opp på steingjerdet, sier han.

Mandag ettermiddag har en bil og en buss kollidert i Stavanger. Bussen havnet i dette krattet og steingjerdet. Veien er stengt. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

I busselskapet Kolumbus er de informert om ulykken, men de vet lite om omfanget.

– Jeg har akkurat fått beskjed om at det har vært en ulykke, men utover det har jeg ingen informasjon, forteller kommunikasjonssjef Grethe Skundberg.

Politiet er i kontakt med tre vitner som var på stedet da ulykken skjedde. I tillegg har de snakket med bussjåføren.

Ulykken skjedde i rundkjøringen mellom Gauselveien og Eikesetveien i Stavanger.

Ble liggende i en hage

Innsatsleder Austrått forstår at ulykken fremstår som dramatisk. Rett nedenfor stedet der bilen havnet, går det en bratt bakke ned til en hage.

– De som var i bilen, ble liggende i hagen da de kom seg ut av bilen. Vi undersøkte både under og rundt bussen for å forsikre oss om at ikke andre var rammet av kollisjonen. Dette er et område med gang- og sykkelstier og ulykken skjedde på et tidspunkt da mange barn og unge ferdes i området, sier han.

Statens havarikommisjon er varslet. Krimteknikere fra politiet er på vei for å undersøke bussen og sikre bevis på åstedet.