Buss med skoleelever skled av veien

Klokka 14.35 fikk nødetatene melding om at en buss med 50 skoleelever ombord hadde sklidd av veien ved Røyrdalstunellen i Dirdal.

– To personer er fraktet med ambulanse. De er lettere skadet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Charles Bøgild.

Tatt med i ambulanse

Ifølge brannvesenet fikk meldinger om at noen av elevene skal ha fått kuttskader, men at det ikke var regna som alvorlige skader.

Klokka 14.49 kom brannvesenet til stedet, og jobbet da med å frigjøre en person som satt fast inne i bussen.

Politiet meldte klokka 15.05 at kun to personer er skadd og at disse beskrives som lettere skadd. De er fraktet fra stedet av ambulanse.

Stengt vei

Fylkesvei 45 er stengt på grunn av ulykken. Det er svært glatt i området.

– Politiet arbeider nå på stedet og sikrer området. Det skal være glatt i området, og vi gjør nå undersøkelser for å finne ut av hva som forårsaket ulykken, sier Bøgild.

Alle skoleelever som var ombord i bussen, blir frakta hjem, ifølge politiet.