Bulgarer dømt til fire års fengsel for menneskehandel

29-åringen ble torsdag dømt i Stavanger tingrett for menneskehandel. Straffen er fire år i fengsel med et fradrag på 402 dager som han allerede har sittet i varetekt.

Retten mener mannen har tvunget en 27 år gammel bulgarsk kvinne til å prostituere seg i Polen og i Stavanger. Mannen bestemte hvor hun skulle stå, og hva hun skulle ta til betaling. Alt hun tjente måtte hun gi til tiltalte.

Tiltalte kontrollerte kvinnen via hennes mobiltelefon, og utsatte henne for vold og trusler.

«Hun måtte endog gå til ham for å få penger til å handle mat for, også for en 100 lapp, men at hun ble utsatt for nedsettende ord og krenkelser – hvis hun tok mer enn dette for å handle mat for», heter det i dommen.

Ble kjent på Facebook

Det hele startet i begynnelsen av 2016. Den bulgarske mannen ble kjent med kvinnen på Facebook. Hun bodde på det tidspunktet sammen med ektemannen, dere tre barn, og svigerforeldrene i en liten bolig utenfor Sofia i Bulgaria. Boligen med to rom manglet både vask og bad.

Den tiltalte lovet kvinnen et bedre liv, og lokket henne til å bo med ham et annet sted i Bulgaria. Etter å ha fått tilsendt 50 euro i reisepenger, forlot den 27 år gamle kvinnen ektemannen og sine tre barn.

Noen uker etter, ved en motorvei i Polen, ble det klart hvilke planer 29-åringen egentlig hadde for kvinnen.

Kvinnen jobbet i flere måneder som prostituert i Polen, før den tiltalte tok henne med seg til Stavanger, hvor hans kone og barn bodde.

Også her tvang han 27-åringen til å selge kroppen sin, noe som pågikk til 29-åringen ble pågrepet av politiet i juni 2017.

Tiltalte nekter straffskyld, og hans advokat Knut Lerum la i retten ned påstand om full frifinnelse.

Ingenting formildende

Rettens konklusjon er imidlertid enstemmig på at tiltalte er skyldig i menneskehandel. Retten ser heller ingen formildende omstendigheter, og gir mannen strengere straff enn de to årene i fengsel som aktor la ned påstand om.

«Tiltalte har helt og fullt styrt og hatt kontrollen over fornærmedes liv – helt fra den perioden hun kom til ham med løfter og forventninger om et bedre liv», heter det i dommen.

Mannen er i tillegg dømt til å betale 150.000 kroner til kvinnen i oppreisning.