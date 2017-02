Bud på Norges Bank-bygget

Stavanger kommune har fått et bud på 80 millioner kroner for Norges Bank-bygget, skriver Aftenbladet. Budet kommer fra Camar Eiendom, som kontrolleres av John Arild Ertvaag. Rådmannen mener budet er så godt at han anbefaler å selge til Camar Eiendom.