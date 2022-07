Bubilane er tilbake som aldri før

Bubilturistane er tilbake i Noreg, og det er merkbart spesielt i Ryfylke. Der ligg an til rekordsommar, med besøkstal som så langt i år slår tal frå 2019

Og det er Preikestolen som er det største trekkplasteret: Per juni i år er besøkstala 7,5 prosent høgare enn på same tid i 2019, ifølge Stiftinga Preikestolen.