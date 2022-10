Bryne vann igjen

Bryne vann skjebnekampen på heimebane søndag 2–1 over Mjøndalen. Robert Undheim skåra begge måla for Bryne. Jærlaget er nå på 11.-plass på tabellen, med to seiarar på rad. Dersom Brann vinn mot Skeid i dag, er Bryne sikra 1. divisjonsspel også til neste år.