Bryne og Sandnes til finalen

Bryne, Sandnes og Harstad, konkurrerer om å bli Noregs mest attraktive by i 2022.

Dei tre byane har over tid satsa tydeleg på sentrum, bygd identitet og kultur, og gjort grep for å gjera stadane mindre bildominerte.

– Ved å lage gå-venlege sentrum med gode byrom og aktivitetar er det lagt grunnlag for å kunne leve berekraftige kvardagsliv, seier juryleiar Alexandria Algard.

Kåringa, som regjeringa står bak, skjer før sommaren.