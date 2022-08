Bryne knuste Raufoss

Bryne slo Raufoss hele 5-0 i dagens runde i 1. divisjon. Det betyr at rødtrøyene fra Jæren for alvor har begynt poengfangsten i 1. divisjon, og har tatt et langt steg bort fra nedrykkstriden. Bjarne Langeland, Arne Gunnes, Robert Undheim, Christian Sæland Røer scoret målene for Bryne. I tillegg satte Raufoss ballen i eget mål. Sandnes Ulf tapte 1-4 for Mjøndalen, og rykker stadig lengre unna opprykk.