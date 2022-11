Brydde seg ikkje om at tunnelen var stengt

At det er dyrt å køyre gjennom bommar, fekk ei ny betydning for ein mann i 20-åra i natt. Han fekk ei bot på 7500 kroner, etter at han køyrde gjennom Ryfylketunnelen i retning Solbakk, sjølv om både bom og sperring var nede.