Brukte mobilen mens de kjørte

Ni sjåfører fikk forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring i Karmsundgata i Haugesund i dag. En fører er anmeldt for det samme, og en fikk reaksjon for mangelfull sikring av barn i bil. Det er Utrykningspolitiet som gjennomførte kontrollen.