Brukte brannbil for å pumpe ut vann

Mannskap fra Høle kom først frem til båten, og brukte brannbilen for å få vann ut fra kjølen. Det meste av vannet er nå ute, og lekkasjen er provisorisk tettet. Det er ikke lenger fare for at båten skal synke, og det jobbes nå med å finne en mer permanent løsning.