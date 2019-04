Bruker motbrann for å slukke brann

Brannvesenet har delvis kontroll på brannen i Hetlandsvågen i Tysvær. – Vi satte i gang en motbrann på den ene av to brannfronter for å få kontroll, sier innsatsleder Audun Matre i Haugaland Brann og Redning. Brannen strekker seg over store områder.