Bruker mer penger på helse og omsorg enn på skole og barnehage

Kommunene i Rogaland bruker merkbart mye mer penger på helse og omsorg enn på skole og barnehager. Det viser oppdaterte tall fra de tre siste årene som Statsforvalteren i Rogaland har sett nærmere på.

I snitt økte bevilgningene til helse og omsorg med 10,52 prosent hvert år, mens økningen til skole og barnehage var på 7,49 prosent.

I 2030 vil det for første gang være flere personer over 65 år enn under 17 år, viser befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå.

Frem til 2050 vil behovet for pleie og omsorg være mer enn doblet, mens behovet for grunnskole og andre oppvekstsektorer vil falle spesielt mot 2030.