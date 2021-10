Brudd på vannledning fra 1899

En vannledning som er like gammel som Viking FK er årsaken til at flere kjellere på Storhaug i Stavanger ble oversvømt i natt.

– Bruddet har gjort at det har kommet ut 200 liter vann i sekundet. Det har gitt noen følgeskader på veien her nede og noen hus har fått vann inn i kjelleren, sier vaktleder Willy Vanvik Brattelid i Stavanger kommune.

Røret er fra 1899 og det er koblet sammen med et nytt rør. Vanvik vil ikke spekulere i hva som er årsaken til at det har sprukket, men vil ikke utelukke at det har noe med alderen å gjøre.

– Slike rør har sin levetid, sier Vanvik.

Meldingen om oversvømmelsen fikk Vanvik rundt 04.00 i natt. Det gikk en halvtimes tid før de var på stedet og fikk stengt av vannet.

De jobber nå med å få fikset vannrøret, og regner med å ha det i orden igjen i løpet av ettermiddagen.