Brudd i forhandlingene om havvindmølle-produksjon på Jelsa

Mibau Stema Norge, tidligere Norsk Stein, har i dag gitt Wind Works Jelsa beskjed om at det ikke foreligger grunnlag for videre forhandlinger mellom partene.

Dette opplyser administrerende direktør Tor Helge Hilmarsen i Mibau Stema Norge, tidligere Norsk Stein, skriver Aftenbladet.

Selskapet driver Europas største pukkverk på Berakvam ved Jelsa. Her har Windworks Jelsa planlagt å etablere en base for bygging av fundamenter til flytende havvind.

Forhandlingene mellom Mibau Stema Norge, tidligere Norsk Stein, og Wind Works Jelsa har pågått siden 2020,

Hilmarsen beklager at det ikke var mulig å finne et forretningsmessig grunnlag for avtale mellom Mibau Stema Norge og Wind Works Jelsa.