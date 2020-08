Bru til Vassøy i det blå

15 år etter at bystyret i Stavanger vedtok å byggje bru til Vassøy og to år etter at bystyret vedtok å laga reguleringsplan har fint lite skjedd. Frp kallar det ein skandale, men kommunedirektøren seier det skuldast manglande planleggingskapasitet.