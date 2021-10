Bru blir finanspolitisk talsperson

Høyres nestleder Tina Bru tar plass i finanskomiteen på Stortinget og blir partiets nye talsperson for den økonomiske politikken, skriver partiet i en pressemelding.

Bru, som er bosatt i Sandnes, var fra januar 2020 til torsdag i forrige uke Norges olje- og energiminister.

Bru gleder seg til å ta fatt på et nytt politikkområde:

– Det blir utrolig spennende og gøy. Det blir jo et nytt felt for meg å gyve løs på, etter å ha vært energi og klimapolitiker i åtte år. Før jeg ble statsråd har jeg utelukkende sittet i energi og miljøkomiteen. Det er spennende jobbe på et felt som er så viktig for Høyre, og med den økonomiske politikken, som er himmelen for alt, sier hun.