Brøt seg inn vindu, stjal smykker og gull

Det har vært et innbrudd i en bolig i Rektor Sælandsveg på Bryne. Ifølge politiet er diverse verdigjenstander som smykker og gull borte. De mener innbruddet har skjedd i løpet av siste døgn, og at tyven eller tyvene har tatt seg inn via et vindu. Politiet har undersøkt åstedet.