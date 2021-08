Brøt seg inn på Viking stadion

Politiet har pågrep en mann som hadde brutt seg inn på Viking stadion. Like etter klokken tre meldte et vekterfirma om at innbruddsalarmen var utløst, og flere politipatruljer rykket ut. Klokken 04.41 var mannen pågrepet. Det er ikke meldt om skader på Viking stadion