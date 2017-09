Brøt seg inn i flere båter

To menn på 37 og 38 år ble i klokken halv tre i natt pågrepet for innbrudd i minst fire båter i Ramsvig, i Stavanger. – Begge de to sitter i arresten og vil bli avhørt iløpet av formiddagen, sier Kurt Løklingholm er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.