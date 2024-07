Brøt mobberegler

Statsforvalteren i Rogaland fant flere brudd på regelverket knyttet til mobbesaker ved to skoler i Klepp.

Regelbruddene ble funnet under tilsyn tidligere i år, og Statsforvalteren slår fast at for enkeltelever kan slike brudd få alvorlige konsekvenser, skriver Jærbladet.

Det har vært saker der ansatte ikke har varslet, selv om de hadde grunn til å mistenke at en elev ikke hadde et trygt og godt skolemiljø.

Det har også skjedd at foreldre og elever måtte varsla om mobbing flere ganger før noe ble gjort.