Bronse til Avaldsnes

Avaldsnes hadde mulighet til seriegull, men fikk ingen hjelp, og gjorde heller ikke jobben selv, og skuffet stort med 0–4 tap for Sandviken. Klepp tapte 2–1 for Rosenborg, som tok sølv. Vålerenga ble seriemester etter seier over Arna-Bjørnar.