Brødboksen legger ned med umiddelbar virkning

Det skriver Brødboksen.no på sine nettsider, mandag kveld.

– Dette er en veldig trist dag, sier Arnulf Refsnes, mannen som startet Brødboksen.no til NRK.

Selskapet har gått med underskudd i lang tid, og mandag ble det klart at de melder oppbud.

– Vi klarte ikke skape lønnsomhet av Brødboksen med dagens modell. Nå var kassen tom og da hadde vi ingen annen mulighet, sier han.

Brødboksen.no har levert ferskt brød på døren i flere år. Nå melder selskapet oppbud. Foto: Anders Fehn / NRK

Refsnes, som med sin leveringstjeneste, har levert ferskt brød hjem til kundene sine – forklarer at konkurransen mot dagligvaregigantene ble for stor og at de ikke klarte å finne den riktige balansen mellom vekst, effektiv drift og lønnsomhet.

– Det er tre store (Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, journ.anm.) som har veldig mye makt og det er veldig vanskelig å konkurrere på pris med disse, sier han.

Brødboksen.no opplyser at de har hatt flere titusener kunder, fordelt på Oslo, Trondheim og Stavanger. Refsnes forklarer at alle ordre og varer som er bestilt til neste dag er annullert.

Berører mange

Det er rundt 200 ansatte som berøres av oppbudet på ett eller annet vis.

– For noen vil det bli lett å få ny jobb, for andre var dette deres livs sjanse her i Norge. Det er personer som blomstret i denne jobben. Det er de skjebnene jeg synes dette er aller mest trist for, sier han.

Forretningen started med at Refsnes var lei av å spise tørt, gammelt brød. Dermed satte gründeren, som tidligere jobbet som værmelder i TV Norge, i gang med hjemmelevering av ferskt brød.

I løpet av kort tid vokste selskapet seg til en millionbedrift og utvidet virksomheten fra Oslo, til Trondheim og Stavanger.

Refsnes opplyser om at han håper på å få på plass en returordning for boksene som befinner seg fysisk ute hos kundene.

– Vent i alle fall en uke, sier han.