Britisk havarist går til norsk havn

– Vi har fått melding om at Kystvakten har fått mannskaper med pumper om bord i tråleren, der mannskapet på seks personer fortsatt befinner seg. Vanninntaket har stabilisert seg, og det er derfor ikke noen forverring av situasjonen om bord, sa redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB i 22-tiden fredag.

Like over midnatt melder HRS at vannet er pumpet ut og at situasjonen er under kontroll. Skipet går mot norsk havn, i følge med kystvaktskipet Andenes.

Tråleren befant seg i nærheten av Jotun-feltet i Nordsjøen, vest for Haugesund. Både kystvaktskipet Andenes og et redningshelikopter ble sendt til stedet med vannpumper. I tillegg kom et Sea King-helikopter fra Sola til stedet for å bidra med ekstra vannpumper. Det var tøffe værforhold i området, med stiv kuling og bølger på 5–6 meter.

HRS fikk melding om hendelsen klokken 18.31. Årsaken til at tråleren tar inn vann, er ikke kjent.