Bringaker til Sandnes Ulf

Tidlegare spiss for Viking og Start, 23 år gamle Mathias Bringaker, er klar for Sandnes Ulf. Bringaker er 23 år og har skrive under på ein toårs avtale. Han seier til Sandnesulf.no at det viktigaste nå er å få speletid og å få skåra mål.