Brenner i kjøretøy

Politiet har fått melding om et kjøretøy i full fyr i Åbødalsveien i Sauda. Brannvesenet i gang med slukking. Brannen skal ha spredd seg til et utstikk på et hus, men brannvesenet har kontroll, og det er ikke videre fare for spredning, ifølge politiet.