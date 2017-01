Bremser reparert med ståltråd

Føreren av et rumensk vogntog er anmeldt til politiet etter en kontroll på Sokn i natt. Kontrollen til Statens vegvesen avslørte at bremsene var reparert med ståltråd, og hadde ellers store tekniske mangler. Vogntoget hadde også dårlig sikret, og for bred last, og vogntoget ble låst ned av vegvesenet.