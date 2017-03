Bredbåndskunder uten nett

Nesten 500 bredbåndskunder hos Telenor i Sandnes er nå uten nett. I tillegg er rundt 2000 Canal Digital-kunder også uten tv, skriver Stavanger Aftenblad. Det oppsto en feil med en fiberkabel mandag, og vi beklager at dette har gått ut over kundene våre, sier pressekontakt Per Aril Meling i Telenor.