Braut reglar for kviletid 12 gonger på ein månad

I natt blei ein vogntogsjåfør stoppa for kontroll av køyre- og kviletida på Krossmoen i Eigersund.

Det viste seg at han hadde 12 brot på desse reglane den siste månaden. Det var så grovt at Statens vegvesen melde han til politiet, og dei har også gitt selskapet sjåføren køyrer for ei bot på 6.000 kroner. Ein annan tungbilsjåfør hadde 10 brot på køyre- og kviletida den siste månaden, men han slapp unna med ei bot.