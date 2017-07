Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Haugesund ledet 3-0 på hjemmebane i første oppgjør i andre kvalifiseringsrunde etter scoringer av Liban Abdi, Haris Hajradinovic og Shuaibu Ibrahim, men to baklengsmål mot slutten gjør at det går mot en mer vrien returkamp borte mot polske Lech Poznan i europaligakvalifiseringen.

– Vi har fortsatt en ledelse, men det var selvfølgelig surt å slippe inn to mål på tampen da vi egentlig hadde et fantastisk utgangspunkt, sa Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit til NTB.

Den norske U21-landslagsspilleren forventer at det blir hett på tribunen i Polen, på stadionet som tar 43.269 tilskuere.

– Det blir spennende. Det blir garantert trøkk på tribunen, sa Bråtveit.

– Har dere forberedt dere spesielt på det?

– Ikke noe mer enn vi vanligvis gjør. Vi fikk kjenne på det da vi var i Europa sist, og vi taklet det ganske fint, svarte han.

Vil lenger enn sist

Bråtveit og resten av Haugesund-laget ankom Polen onsdag formiddag og fikk gjennomført en økt samme kveld. Torsdag spilles oppgjøret som vil avgjøre om Haugesund kan toppe forrige europaliga-innsats, da det ble exit i andre kvalifiseringsrunde mot Sarajevo.

– Hele gjengen er gira. Vi vil nå lenger enn sist vi var ute i Europa, da det ikke var så prioritert. Nå står det høyere, og ved at vi ble seedet i trekningen videre får vi en enklere vei. Vi har en alle tiders mulighet nå, forklarte Bråtveit.

Enten Valletta eller Utrecht

– Vi er også i kjempeform. Vi slipper knapt inn mål både i ligaen og i Europa, bortsett fra forrige kamp mot Lech. Det er positivt. Vi er også i sesong, mens de kun har spilt én kamp som endte uavgjort. Det er en fordel, fortsatte 21-åringen.

Haugesund, om de går videre på bekostning av Lech Poznan, møter vinneren av oppgjøret mellom Valletta fra Malta og Utrecht fra Nederland i en eventuell tredje kvalifiseringsrunde.

Haugesund er ikke eneste norske lag i aksjon torsdag. Brann er i førersetet etter at Bismar Acostas scoring rett etter pause ga Brann 1-0-seier i en tilnærmet perfekt bortekamp mot slovakiske Ruzomberok. Odd har en fordel etter at Olivier Occéan sikret 1-0 over Vaduz i Liechtenstein forrige uke.