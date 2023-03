Bråtebrenning stanset togtrafikken

Politiet var tidligere i ettermiddag på Ualand etter at det i forbindelse med bråtebrenning hadde tatt fyr i et sikringsskap i nærheten av toglinjen. Det førte til at tografikken ble stanset i en kortere periode. En mann i 40-årene ble avhørt og erkjente forholdet. Politiet har opprettet sak.