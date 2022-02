Brannvesenet rykket ut etter mye røyk i leilighet

To personer måtte ha hjelp etter at brannvesenet fikk melding tørrkoking i en leilighet i Haugesund klokken 03.57 i natt. Brannvesenet fikk kontroll på stedet, og de to personene ble tatt ut av leiligheten. Én av personene skal ha fått i seg en del røyk. Begge er tilsett av helsepersonell på stedet. Det er ikke behov for videre oppfølging. Politiet har foretatt nødvendige undersøkelser og opprettet sak.