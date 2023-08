Brannvesenet held nå vakt over utbrent hus i Stavanger

Brannvesenet er ennå på plass i Ledaalsgata på Vestre platå i Stavanger, og held vakt. I 20-tida i går kveld byrja det å brenne i eit trehus under opp-pussing på staden.

Brannvesenet var ei stund redde for at brannen kunne spreie seg, men dei klarte å unngå det. Huset er nå heilt øydelagt av brannen.

Røykutviklinga var så kraftig at det vart sendt ut ei oppmoding til mange bebuarar i Stavanger på SMS om å halde seg inne og å halde dører og vindauge lukka.