Lørdag brenner det i et skogområde på 12-15 mål mellom Røyseland og Narvestad i Kvinesdal.

Brannmannskaper fra flere hold har reist til Kvinesdal for å bistå.

Brannsjef i Brannvesenet Sør, Knut Berg Bentsen, forteller til NRK at de har kontroll på brannen fra sør, øst og vest.

– Vi håper å få kontroll på brannen fra nord i løpet av kvelden, sier Berg Bentsen.

Brannvesenet får ikke rekvirert helikoptre til å bistå slukningsarbeidet grunnet stor pågang.

Brannen i Kvinesdal har spredt seg til et område på 12-15 mål, ifølge Knut Berg Bentsen, som er brannsjef i Brannvesenet Sør. Foto: Brannvesenet Sør

Brant ned til grunnen

En av hyttene i hyttefeltet ved Kjørrvatnet i Bjerkreim i Rogaland brant ned til grunnen lørdag ettermiddag. Brannvesenet har jobbet iherdig med å hindre at gressbrannen skulle ta flere av hyttene i feltet.

Sent lørdag ettermiddag melder politiet at brannvesenet har god kontroll på gressbrannen.

Evakuerte hyttefolk

Politiet måtte evakuere både hyttefolk og fastboende og sperret av området da det lenge ikke var kontroll på gressbrannen.

Brannvesenet hadde 35 brannkonstabler på plass for å slukke brannen på bakken. De fikk tidlig hjelp av et brannhelikopter. Men det var ikke nok.

– Helikopter nummer to er på vei for å hjelpe oss. Vi har ikke kontroll på brannen, sa vakthavende brannsjef Tom Meyer i Rogaland brann og redning, kort tid etterpå.

Politiet har sperret av et stort område i Bjerkreim. Det er ikke kontroll på brannen. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Brannen startet ved Lauperaksvegen i nærheten av Kjørrvatnet i Bjerkreim. Der er det et hyttefelt med 10 hytter fra 70-tallet får NRK opplyst.

Ved 19-tiden lørdag ettermiddag sier politiet at hyttefolkene i de evakuerte hyttene får dra hjem.

Krisestab i Bjerkreim

Bjerkreim kommune satte krisestab. Gressbrannen var den andre storbrannen i kommunen lørdag.

– Vi setter krisestab på grunn av kompleksiteten i brannene. Vi stiller med det vi kan bidra med til brannmannskapene og politiet, sier varaordfører Tone Vaule.

Ti kalver og en ku omkom i en brann i en driftsbygning i kommunen tidligere på dagen. Det var 140 dyr inne i fjøset da brannen startet, men brannvesenet og frivillige klarte å berge mesteparten.

– Det er ikke uvanlig å sette krisestab når to så store ting skjer, sier Vaule.

Kommunen har bidratt med mat og drikke til folkene fra nødetatene, og har hjulpet til å holde området med gressbrannen stengt for publikum.

– Brannen har startet ved at noen har brent hageavfall eller lignende i ett oljefat. Disse personene er avhørt. Dette er ikke ved den hytten som brant ned, sier operasjonsleder Helene Strand ved Sør-Vest politidistrikt.

Tre personer er tilsett av helsepersonell. De skal ikke være skadet, men ble oppfordret til å oppsøke legevakten ved behov.

Dette er noen av stedene hvor det brenner eller har brent i vegetasjonen i Sør-Norge lørdag ettermiddag.

Fikk kontroll på gressbrann i Seljord

Brannvesen og politi rykket ut til melding om gressbrann i Heivegen i Seljord som kom ut av kontroll. Det skulle blant annet være spredningsfare til skog.

Brannmannskapene i Seljord har fått kontroll på brannen. Foto: Lorentz Berg / NRK

Brannvesenet med mannskap fra to brannstasjoner fikk etter hvert kontroll på brannen.

– Det er et lite parti med skog som brannvesenet sliter litt med å slukke, men ellers har de kontroll, og det er ikke snakk om spredningsfare, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB lørdag.

Bråtebrann kom ute av kontroll

Lørdag ettermiddag brøt det ut gressbrann i Sør-Odal i Innlandet, etter at en bråtebrann kom ut av kontroll. Det var veldig tørt i området, og det var fare for at gressbrannen kunne spre seg til et hogstfelt like ved.

Gressbrann ved Dølisjøen i Sør-Odal. Foto: Politiet

Det er også et hyttefelt i området, men ifølge politiet var det ingen stor fare for at brannen skulle spre seg dit.

– Vedkommende som drev med bråtebrann mistet kontrollen, og så har det spredt seg nordover ved Dølisjøen. Det er beskrevet som størrelse på en fotballbane. Det brenner her og der, og det er ganske tørt i grunnen der, sa operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Atle Bernhoft von Obstfelder.

Brannvesenet fikk kontroll på gressbrannen like etter klokken 14, men vil være på stedet utover ettermiddagen for å overvåke brannområdet.

Det er meldt om skogbrannfare flere steder i Innlandet gjennom helgen, og politiet ber folk være ekstra oppmerksomme dersom de skal drive med bråtebrenning.