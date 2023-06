– Politiet forsøker å finne årsaken til brannen. Foreløpig har vi informasjon som tilsier at det er unger tilknyttet barneskolen som har lekt med ild i terrenget, sier Ola Berner Iversen i Sør-Vest politidistrikt.

Like over klokken 11.30 mottok nødetatene en melding fra en lærer på Austrheim barneskole.

Meldingen gikk ut på at det brant i terrenget som ligger vest for skolen i området Dyrhaugen. Her ligger det også flere hus i nærheten.

– Vi har sendt ut alt av mannskap. Det brenner veldig nærme skolen, sa Svein Nesse, operasjonsleder i Rogaland brann og redning.

Brannvesenet driver med etterslukking onsdag ettermiddag. Foto: Thomas Halleland / NRK

Skolen ivaretok barna

Eirik Falch er assisterende rektor ved Austrheim barneskole.

Han forteller at skolens første prioritet var å sikre elevene på barneskolen i forbindelse med brannen.

Assisterende rektor ved Austrheim barneskole, Eirik Falch, sier at foresatte skal få melding om brannen. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Skolen ga beskjed til ansatte om å informere og berolige elevene.

– Jeg var ute selv og noen elever kom bort. Det var ikke så mye frykt, men mer nysgjerrighet og håp om at det skulle gå bra. Jeg er imponert over elevene, de har vært nysgjerrige men rolige, sier Falch.

– Politiet sier at de har indikasjoner på at det kan være barns lek med ild som har forårsaket brannen, hva tenker du om det?

– Jeg tenker det er en sak for politiet og de må undersøke det slik de skal, så for vi eventuelt ivareta de ungene det skal gjelde på skolen, sier Falch.

Brant i nærheten av tett bebyggelse

Brannvesenet driver nå etterslukking. Brannen ble slått ned før det spredde seg til bebyggelse.

Det skal være i overkant av 60x100 meter som har brent. Det brant på en liten haug med bebyggelse på alle sider av haugen.

Klokken 12.18 melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

Det ble også bedt om bistand fra Vormedal brannstasjon i forbindelse med brannen.