Brannvesenet blir på Forus frem til midnatt

Vakthavende brannsjef Tom Meyer forteller til NRK via telefon at brannvesenet på ettersorteringsanlegget blir på stedet inntil midnatt.

– Vi har lokalisert noen små ulminger som vi skal ta oss inn til og slokke. Sammen med IVAR og politiet har vi funnet ut at den tryggeste måten vi kan komme oss inn i bygget, er gjennom å bruke en underjordisk betonggang som leder oss et stykke inn i bygget. Den kan vi bruke for å finne ut hvor brannen fremdeles ulmer. Vi vil også ta i bruk droner for å få oversikt.