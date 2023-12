Brannvesenet advarer: – Isen er usikker flere steder i Rogaland

Rogaland brann og redning IKS tar til X for å advare publikum om tynn is i deler av distriktet. All ferdsel på is som er tynnere enn 13 cm frarådes.

– Velger du å ta sjensen, må du være forberedt på at du kan gå gjennom, skriver brannvesenet på X.