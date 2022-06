Branntilløp på Mc Donalds på Klepp

Nokre gutar i tenåra er mistenkte for å ha tent fyr på noko søppel utanfor Mc Donalds på Klepp i natt. kl. 02. Dette førte til at eit bord på utsida av restauranten tok fyr. Gutane blir meldt til politiet for dette og foreldra blir informerte. Ingen skade på personar eller bygning.