Branntilløp hos Eramet

Det har vært tilløp til brann hos smelteverket Eramet i Sauda etter lekkasje av karbonmonoksid (CO). Situasjonen er klokken 22.10 meldt å være under kontroll. Brannen er slukket og lekkasjen av CO er under kontroll, melder politiet. Ingen personer er skadd, men nødetatene fortsetter utrykningen til Eramet.