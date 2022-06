Brannstasjonsbrann var påsatt, mener politiet

Brannen i den tidligere brannstasjonen i Haugesund i desember var påsatt, har politiet konkludert med. Det skriver Haugesunds Avis.

Ingen blei skadd, men den kraftige røykutviklinga gjorde at en del av byen blei sperra av.

Flere ungdommer, både over og under 18 år, har vært sikta for grovt skadeverk i forbindelse med brannen.

Saken er sendt til påtalevurdering, men det er ennå ikke kjent om brannen kommer til å bli henlagt eller om det blir tatt ut tiltale. Dette blir ikke klart før etter sommeren.