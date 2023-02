Brannsikkert parkeringshus

Det gjenoppbygde parkeringshuset på Stavanger lufthamn, Sola, skal bli Noregs sikraste parkeringshus, skriv Solabladet. Det har sprinklaranlegg, skiljevegger og er delt opp i to brannseksjonar, som skal hindre at ein ny brann kan spreie seg. – Brannen den 7. januar 2020, skal me ikkje oppleve igjen, seier Livar Husveg, Avinor sin prosjektleiar for bygget.

Det skal vera ferdig i månadsskiftet april/mai