Brannhelikopter i Sauda

På grunn av stor skogbrannfare på Vestlandet blir eit helikopter sett i beredskap i Sauda. Den største skogbrannfaren er nord for Rogaland, men Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap set inn to ekstra skogbrannhelikopter i beredskap. Det andre er på Værnes.