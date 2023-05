Branner langs toglinje

Nødetatene har rykket ut etter melding om brann flere steder langs toglinjene på Moi i Lund. Brannvesenet er i gang med slukking. Det er sendt mannskaper fra Flekkefjord, Moi og Sokndal. Vaktleder Vaktleder Tor Kåre Steinskog i Rogaland brann og redning opplyser at det skal brenne i vegetasjon på punktvise steder fra Moi til Drangsdalen, men at omfanget er ukjent. Det er tørt i området, og vind som gjør at brannen raskt sprer seg, men det er ikke meldt om fare for bebyggelse. Det er mye røyk i området, og brannvesenet ber folk om å holde avstand. Det er ingen tog i området nå, og Sørlandsbanen er nå stengt mellom Egesrund og Snartemo i Agder.