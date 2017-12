Brannen startet trolig på badet

Brannen i Strandgaten i går kan ha startet i det elektriske anlegget på badet i huset. Det sier seksjonsleder for etterforskning ved Sandnes politistasjon Elisabeth Vorland. Hun sier at krimteknikere skal undersøke brannstedet nøyere i dag for å være helt sikre på brannårsaken.