Brannen skal skyldes bålbrenning

Polititet melder at brannen i Paradisskaret mest sannsynlig startet i et gammelt steinhus. De har vært i kontakt med en gutt i slutten av tenårene, som prøvde å tenne et bål i eller ved steinhuset. Dette gikk ikke helt etter planen. Et areal på cirka ett mål er svidd av. Gutten blir anmeldt for ulovlig bålbrenning.